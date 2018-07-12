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Yaptırımlara rağmen Rusya-AB ticaret hacmi arttı

- Karşılıklı yaptırımlara rağmen, Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk beş ayında 119,7 milyar dolara yükseldi

Yaptırımlara rağmen Rusya-AB ticaret hacmi arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret hacminin, bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1 artarak 119,7 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından açıklanan rakamlara göre, Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1’lik artışla 119,7 milyar dolara yükseldi.

Rusya’nın AB’ye ihracatı aynı dönemde 2017’ye göre yüzde 24,5 artarak 83,4 milyar dolara yükselirken, Rusya’nın bu bölgeden ithalatı yüzde 16,9’luk artışla 36,3 milyar dolara çıktı.

AB ile ticaretin Rusya’nın toplam ticaret hacmindeki payı da bu yılın ilk beş ayında geçen yıla kıyasla 0,5 puanlık artışla yüzde 44,6’ya yükseldi.

Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü AB’nin 1 Ağustos 2014’te resmen yürürlüğe koyduğu yaptırımlara karşılık Rusya, AB ülkelerine gıda ambargosu uygulayarak bu ülkelerden gelen bazı gıda ürünlerinin ülkeye girişine izin vermiyor.

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