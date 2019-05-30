Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

Yargı Reformu Strateji Belgesi

- İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "Hukuk sistemimizin gelişmesi iş dünyasının öncelikli beklentilerinden biriydi. Bunun ele alınması memnuniyet verici"

Yargı Reformu Strateji Belgesi
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin, "Hukuk sistemimizin gelişmesi iş dünyasının öncelikli beklentilerinden biriydi. Bunun ele alınması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ali Kopuz yaptığı açıklamada, hukuk sisteminin gelişmesinin iş dünyasının öncelikli beklentilerinden biri olduğunu, bunun ele alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Hukuk, toplumun temel taşlarından biridir. Toplumsal barıştan sosyal refahın artışına kadar birçok olgu bu temelin üstünde yükselir. Dolayısıyla, hukuki sorunlarımızın giderilmesi hayati öneme haiz bir meseledir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesini, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlam bir hukuk sisteminin, aynı zamanda yatırım yapılabilir ülke olmak için de olmazsa olmaz şartlardan biri olduğunu aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

“İş dünyası olarak yıllardır sorun yaşadığımız 'icra iflas sisteminin', Yargı Reformu’nun stratejik amaçlarından biri olarak belirlenmesi çok önemli. Elbette ki hedeflerin uygulanması aşaması da çok önemli. Ancak biz biliyoruz ki bu hükümet, bir düzenleme yaparken paydaşlara danışmasıyla tanınıyor. Her zaman yaşadığımız sorunları ilettiğimizde çözüm için çaba gösteriyor. Bu nedenle girişimin iyi niyetle başladığına ve başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır.”


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İSTİB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5