Yarım çay bardağı suyla bir odayı ısıtmak mümkün

Birçok alanda ısıtma ve soğutma sistemleri büyük rol oynuyor. Bu alanda en büyük mesai de ev ve ofislerdeki peteklerde gerçekleşiyor. Standart teknolojiye sahip eski tip panel radyatörlerin her birinin ısınması için 6 litre suyun harcandığına dikkat çeken Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, nano teknolojiyle buluşturdukları EHP teknolojili peteklerin yarım çay bardağı su harcayarak bir odayı 12 dakikada ısıtabildiğini aktarıyor.

Bir asırdır aynı teknolojinin kullanıldığı hem enerji hem de su harcamalarının yüksek olduğu standart peteklerle ısınmak problem oluyor. Eski teknolojiye sahip peteklerin üreticilere maliyetleri ile kullanıcılara sunduğu performans, verim ve tasarruf da yeterli bulunmuyor. Isıtma sistemleri sektöründe Ar-Ge bazlı teknolojik ürünlerin üretimini gerçekleştiren Enover Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, dünyada ilk ve tek, bilinen en hızlı, en verimli, en maliyet etkin ve en basit ısı transfer sistemini kullandıkları EHP teknolojisinin yer aldığı peteklerin ısınmak için sadece 0,12 litre su harcadığına dikkat çekiyor.

Koca Bir Ev 12 Litre Su ile Isınıyor

İş yerlerinde ve evlerde kullanılan standart peteklerin ağırlığı 30 kilogramdan fazlayken, ısınması için harcadığı su miktarı da 6 litre oluyor. Standart peteklerde aynı teknolojinin yaklaşık birkaç asırdır kullanılması da hem üretici hem de tüketici tarafından mağduriyet oluşturmaya devam ediyor. Muadil panel radyatörlerin gerçekleştirdiği aynı ısıtma işlemini, EHP’li radyatörlerle 0,12 litre su harcayarak gerçekleştirdiklerini aktaran Dr. Malik Çağlar, 10 radyatör bulunan bir evde 10 radyatörü çıkarıp yerine 10 tane EHP panel radyatör koyulduğunda, kombilerin çevireceği su miktarının 100 litreden 12 litreye düştüğüne dikkat çekiyor. Altı litre su yerine 0,12 litre suyla ısıtmanın gerçekleşmesiyle korozyon riskinin de azaldığını belirten Çağlar, EHP teknolojisi sayesinde peteklerde yıllık bakım, onarım gerekmediğini, kullanılan su miktarının büyük oranda azaldığını, panel radyatörün tamamen ısınıp homojen hale gelme süresinin de 2 dakikaya düştüğünün altını çiziyor.

Bir Odayı 12 Dakikada Isıtabiliyorsunuz

Gerçek yaşam konforu için gerekli oda sıcaklığı olan 21 derece için zaman ve para sorununa çözüm getiren Enover Enerji, çeşitli geometrik şekillerde çalışabilen ve üç fazlı tek ısı transfer sistemi olan EHP teknolojisi ile daha hızlı, daha verimli ve ekonomik ısınmayı mümkün kılıyor. Standart peteklerin 45 dakika gibi uzun bir sürede eriştiği 21 derecelik oda sıcaklığına EHP’li peteklerle sadece 12 dakikada ulaşıldığına dikkat çeken Dr. Malik Çağlar’a göre, yüksek mühendislik içeren ve 11 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen EHP teknolojisinin sağladığı tasarruf ve verimlilik ısıtma ve soğutma sektöründe oyunu değiştiriyor.

Üreticilere de Kazanç Sağlıyor

Hem üretimindeki yüksek maliyet hem de kullanıcıya yansıttığı faturalar ile yüksek verim sağlayamayan standart peteklere karşı daha hafif ve daha az su harcayarak verimliliği yüksek, tasarruflu petekler hayal olarak görülüyordu. Üretim süreçlerinde eski teknolojiyi barındıran standart peteklerin maliyetlerinin azaltılması ve performansının artırılması için yıllarca Ar-Ge çalışmalarına devam eden Enover Enerji, EHP teknolojisi ile petek üretiminde büyük bir adımı atmayı başardı. Birçok uluslararası akredite enstitü ve kuruluş tarafından tescillenen ve tamamı patentlenen EHP teknolojisinin yer aldığı peteklerinde teknolojinin gücünü kullanan Enover Enerji, peteklerin üretiminde %66’ya varan oranda ekonomik tasarrufu sağlıyor.

Enover Enerji Hakkında:

2009 yılından beri ısıtma sistemleri sektöründe Ar-Ge bazlı teknolojik ürünlerin üretimini gerçekleştiren Enover Enerji, geliştirdiği EHP teknolojisiyle dünyada ilk ve tek, bilinen en hızlı, en verimli, en maliyet etkin ve en basit ısı transfer sistemini kullandığı ısıtma ve soğutma ürünlerini kullanıcılarla buluşturuyor. Ürün gamında; çelik panel radyatörler, elektrikli ve sulu aluminyum radyatörler, elektrikli ve sulu havlupanlar, elektrikli ısıtıcılar, ısı geri kazanım modelleri, bina, fabrika ve endüstriyel tesis ısıtma ve soğutma sistemleri ile su ısıtıcıları bulunan Enover Enerji, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ekonomik ve çevreci enerji devrimini gerçekleştiriyor.