Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nın ilk durağı Tekirdağ oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Tekirdağ’da kodlama eğitimlerine devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nın ilk durağı olan Tekirdağ’ın köy ve kasabalarını da kapsayan yeni eğitimlerle birlikte, bir hafta boyunca 3 eğitmenle toplam 280 çocuğa kodlama eğitimi verildi.

Tekirdağlı çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

Tekirdağ'da toplam 500 çocuğa kodlama eğitimi verilecek. Böylece Tekirdağ ile birlikte Marmara Bölgesi’nde toplam 4 bin 900 çocuğa ulaşılacak.





- "Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, projeyle çocukları kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedeflediklerini belirtti.

Projenin ilk yılı sonuçlarına göre, çocuklarda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemlediklerini aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’ diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim’ diyenlerde ise yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'yla yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşacağız."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da dernek olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Hazır, "Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz. Onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





- 20 bin çocuğa daha ulaşılacak





Türkiye Vodafone Vakfı’nın, Habitat Derneği iş birliğiyle çocuklarda kodlama bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor.

Projeyle, Ağustos 2016'dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Üçüncü yılına giren proje kapsamında 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek.

Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye'de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.





- Eğitim tırı 12 ilde 5 bin çocuğa ulaşacak





Türkiye Vodafone Vakfı'nın kodlama eğitimlerini ülkenin dört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkardığı Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, Tekirdağ'dan sonra Sinop, Ordu, Sivas, Erzincan, Şırnak, Mardin, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir ve Çanakkale'ye giderek toplam 6 bin 80 kilometre yol katedecek.

Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden tırda, çocuklara bir hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4'er saatlik Scratch eğitimleri veriliyor.





- MIT’in programı kullanılıyor







Proje kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor.







- "Yarını Kodlayanlar" dünyaya örnek oldu







Proje, Vodafone Grubu'nun "Connected Education" raporunda başarı hikayesi olarak yer alarak sürdürülebilir eğitim modeliyle dijital okuryazarlık eğitimi alanında dünyaya örnek oldu.

Dünya genelinde eğitimde dijitalleşmeyi sağlamak üzere Vodafone’un liderliğinde hayata geçirilen inisiyatiflerin tanıtıldığı raporda, "Online Eğitim Platformlarına/Uygulamalara Erişim", "Dijital Okuryazarlık Eğitimi", "Eğitmen Eğitimi" ve "Mülteci Kamplarında Eğitim" olmak üzere 4 ana tema altında 14 farklı inisiyatif ele alınıyor.

Raporda anlatılan dijital eğitim inisiyatiflerinin Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülke ve pazarlarda yaygınlaşması ile 2025 yılına kadar 85 milyonu aşkın insana erişmek ve yılda 7,3 milyar dolarlık ekonomik fayda sağlamak mümkün olacak.





- Geleceğin meslekleri kodlamaya dayanacak





Dijital dünyanın lisanı olarak kabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor.

OECD'nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre, 3 çocuktan 2'si bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak. Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker'lık, duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçısı ve rüya gerçekleştiriciliği gibi meslekler ortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bu meslekler, 20 yıl içinde şirketlerdeki yerini alacak. Bu yeni mesleklerin temelinde ise kodlama olacak.



