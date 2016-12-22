"Yarını Kodlayanlar"da son hackathon Vodafone Plazada

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında düzenlenen hackathon'ların sonuncusu İstanbul'da yapılacak.

Şirket açıklamasına göre, Yarını Kodlayanlar projesi doğrultusunda gerçekleştirilen hackathon'ların sonuncusu, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla Vodafone Maslak Plazada düzenlenecek.

Hackathon'da 8 kişilik takımlara ayrılacak çocuklar, 20 gönüllü eğiticinin denetiminde Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği Scratch programı ve kendin yap robotu mBot başta olmak üzere çeşitli uygulamaları kullanarak kodladıkları robotları sergileyecekler. Bir gün sürecek hackathon'da mBot Futbol Maçı, Labirentten Çıkış, mBot Sumo Güreşi, Rakibin Balonunu Patlatma, mBot'larla Dinozoru Kurtarma ve mBot Zar Turnuvası gibi oyunlar da oynanacak. Hackathon'un sonunda her çocuğa madalya verilecek.

Etkinliklerde öne çıkan projelerin yurt dışındaki çeşitli programlara katılımı ve dünyaya tanıtılması da planlanıyor. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat'ın düzenlediği hackathon'lar, Türkiye'nin en kapsamlı çocuk hackathon'ları olarak gösteriliyor.