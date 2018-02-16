Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Yarış kimya ihracatçılarıyla başladı

  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında 60 ihracatçı birliği bulunuyor. İhracatçı birliklerinde seçim kulisleri hızlanmaya başladı. Malumunuz Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararla ihracatçı birlikleri seçimlerinde iki dönem kuralı getirdi.

Yarış kimya ihracatçılarıyla başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında 60 ihracatçı birliği bulunuyor. İhracatçı birliklerinde seçim kulisleri hızlanmaya başladı. Malumunuz Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararla ihracatçı birlikleri seçimlerinde iki dönem kuralı getirdi. Yani iki dönemdir başkanlık yapanlar tekrar başkan adayı olamayacak. Ancak yönetim kurullarında görev alabilecekler. Seçim tarihleri için henüz bir karar alınmış değil, ancak nisan ayında yapılması bekleniyor. Bu aralar bütün birliklerde kulisler yoğun. Nabızlar yoklanıyor. 40 başkan aday olamayacak. Dolayısıyla yeni listeler çıkacak.
İhracatçı birlikleri içinde ilk resmi açıklama İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden geldi. Mevcut başkanı Murat Akyüz kanun gereği aday olamıyor. Akyüz’ün yönetimde kalacağı ve TİM başkanlığı ya da en azından TİM Yönetim Kurulu Üyeliği için çalışacağı konuşuluyor. Akyüz’ün yönetiminde olan Polisan Boya Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis’e başkan adaylığı için teklif gitmiş ama kabul etmemiş. Mevcut yönetimden bir isim üzerinde uzlaşma arayışları devam ediyormuş.
Mevcut yönetim bu şekilde ilerlerken sektörün yakından tanıdığı bir isim başkan adaylığını geçen hafta resmen açıkladı. PAGEV (Plastik Araştırma ve Geliştirme Vakfı) Başkanı Yavuz Eroğlu, İKMİB Başkanlığı’na talip olduğunu basın toplantısıyla duyurdu. Eroğlu, geçtiğimiz hafta başkanı olduğu PAGEV’de yeniden seçildi. Çok iddialı geçen seçimde tekrar seçilerek İKMİB seçimleri için moral depoladı. Birlikler içinde en heyecanlı seçim yarışı 6 binin üzerinde üyesi bulunan İKMİB’de olacak gibi. İKMİB’de seçime katılım oranı yüzde 5’lerde. Sandığa kim daha fazla üye getirebilirse seçimi o kazanır. Takip etmeye devam edeceğiz…

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TİMTürkiyeihracatçılarmeclisiPAGEVİKMİB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5