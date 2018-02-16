Yarış kimya ihracatçılarıyla başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında 60 ihracatçı birliği bulunuyor. İhracatçı birliklerinde seçim kulisleri hızlanmaya başladı. Malumunuz Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararla ihracatçı birlikleri seçimlerinde iki dönem kuralı getirdi. Yani iki dönemdir başkanlık yapanlar tekrar başkan adayı olamayacak. Ancak yönetim kurullarında görev alabilecekler. Seçim tarihleri için henüz bir karar alınmış değil, ancak nisan ayında yapılması bekleniyor. Bu aralar bütün birliklerde kulisler yoğun. Nabızlar yoklanıyor. 40 başkan aday olamayacak. Dolayısıyla yeni listeler çıkacak.

İhracatçı birlikleri içinde ilk resmi açıklama İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden geldi. Mevcut başkanı Murat Akyüz kanun gereği aday olamıyor. Akyüz’ün yönetimde kalacağı ve TİM başkanlığı ya da en azından TİM Yönetim Kurulu Üyeliği için çalışacağı konuşuluyor. Akyüz’ün yönetiminde olan Polisan Boya Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis’e başkan adaylığı için teklif gitmiş ama kabul etmemiş. Mevcut yönetimden bir isim üzerinde uzlaşma arayışları devam ediyormuş.

Mevcut yönetim bu şekilde ilerlerken sektörün yakından tanıdığı bir isim başkan adaylığını geçen hafta resmen açıkladı. PAGEV (Plastik Araştırma ve Geliştirme Vakfı) Başkanı Yavuz Eroğlu, İKMİB Başkanlığı’na talip olduğunu basın toplantısıyla duyurdu. Eroğlu, geçtiğimiz hafta başkanı olduğu PAGEV’de yeniden seçildi. Çok iddialı geçen seçimde tekrar seçilerek İKMİB seçimleri için moral depoladı. Birlikler içinde en heyecanlı seçim yarışı 6 binin üzerinde üyesi bulunan İKMİB’de olacak gibi. İKMİB’de seçime katılım oranı yüzde 5’lerde. Sandığa kim daha fazla üye getirebilirse seçimi o kazanır. Takip etmeye devam edeceğiz…



