Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin dünya emlak EWE
TÜLOMSAŞ'a “enerji“ ödülü
TÜLOMSAŞ'a “enerji“ ödülü
Ceviz üretimi artıyor
Ceviz üretimi artıyor
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı
Et satış duyurusu
Et satış duyurusu
Gözünü rekora dikti!
Gözünü rekora dikti!

Yaş çayda taban fiyat çalışmaları

- Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç: - "Bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatının desteklemeyle 3 lira 10 kuruş olmasını talep ediyoruz"

Yaş çayda taban fiyat çalışmaları
banner17

RİZE (AA) - Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatının, desteklemeyle 3 lira 10 kuruş olmasını istediklerini bildirdi.

Paliç, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında yaş çay taban fiyatının desteklemeyle 2 lira 45 kuruş olduğunu belirtti.

Bu yıl hava ve iklim şartlarının iyi gideceğini aktaran Paliç, bu nedenle daha verimli yıl geçireceklerini umduklarını kaydetti.

Paliç, yaş çayda taban fiyatının artırılması gerektiğine işaret ederek, "Bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatının desteklemeyle 3 lira 10 kuruş olmasını talep ediyoruz. İnşallah yetkililerimiz bunu dikkate alarak vatandaşımızı ve üreticimizi memnun edecek fiyat verir." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RizeYaş çayda Taban Fiyat çalışmaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5