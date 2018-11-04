Yaş meyve sebze ihracatı artıyor

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon ton yaş meyve sebze üretiminin 3,5 milyon tonuna yakınının ihraç edildiğini, ihracatta yüzde 10-15 artış beklediklerini bildirdi.

Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatında bu sezon küresel ısınmanın etkisi altında kaldıklarını söyledi.

Yaz sezonunun uzun sürmesinin özellikle narenciye ihracatını olumsuz etkilediğini belirten Kavak, "Özellikle geçtiğimiz kış yine hava koşullarının biraz sıcak geçmesi bazı haşerelerin popülasyonunun artmasına da neden oldu. Özellikle Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu ciddi anlamda arttı ama bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı, valiliklerimiz ciddi önlemler, tedbirler aldılar." dedi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatına değinen Kavak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon ton yaş meyve, sebze üretimi var. Biz ihracatçılar olarak 3,5 milyon tona yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu sene ihracatımızda yüzde 10-15 artış bekliyoruz. Özellikle Rusya ile olan ilişkilerimizin iyi yönde seyretmesi, ilişkilerin normalleşmesi ihracatın daha da artacağını gösteriyor. Bizim ana pazarlarımızdan birisi Rusya ve ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'ya yapıyoruz. Rusya ile olan bu normalleşmede yüzde 40 olan ihracatı yüzde 50'lere çıkarmayı hedefliyoruz."

- Uzak Doğu'da pazar arayışı

Kavak, alternatif pazarlar yaratma noktasında da ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yeni hedef pazarlar belirlediklerini vurgulayan Kavak, "Özellikle Uzak Doğu'da Çin, Malezya, Güney Kore ve Singapur gibi yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var. Tanıtım kampanyaları düzenliyoruz. Bu ülkelerdeki pazarı kazanmak istiyoruz. Mevcut pazarlarımızı da genişletmek istiyoruz. İhracatçılarımızı ve üreticilerimizi bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bütün amacımız Türkiye'deki yaş meyve sebze ihracatını bir adım daha ileriye taşımak." diye konuştu.

- "Domates fiyatlarındaki artış tamamen üretim kaynaklı"

Domates fiyatlarına da değinen Kavak, ihracat sıkıntısı nedeniyle üretimin azaldığını dile getirdi.

Kavak, Rusya'nın tahminen 4-5 sene sonra hiçbir ülkeden domates ithal etmeyecek duruma geleceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çünkü kendi üretimini yapıyor. Ciddi anlamda üretim alanları, seralar oluşturdular. Birkaç seneye kadar hiçbir ülkeden alım yapmayacak bir noktaya gelecek. Türk üreticisinde de Rusya'nın domates almayacağı endişesi yaşanıyor. Bu nedenle üretimde bir miktar azalma yaşanıyor ancak burada domateste fiyat yükselişi ihracata bağlanıyor. İhracatla alakası yok zaten domates ihracatımız oldukça azaldı. Tamamen üretim kaynaklı bir durum. Üreticinin zarar etmeye tahammülü yok, etmemeli de zaten. Fiyat artışları tamamen üretim kaynaklı. Üretim desteklenmeli. Üreticinin sorunları dikkate alınmalı ve çözülmeli. Rusya domates olayını çok irdeliyor. Kendi üretimini koruma amaçlı bir çalışma yapıyor."

Kavak, meyve ve sebzeyi farklı pazarlara açmak ve özellikle Rusya'ya olan bağlılıktan kurtulmak zorunda olduklarını kaydetti.



