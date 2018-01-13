Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 13 arttı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin geçen yıl yaş meyve sebze ihracatının 2016'ya göre yüzde 13 artarak 2 milyar 231 milyon dolara çıktığı belirtildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında Türkiye'nin ihraç ettiği yaş meyve sebzeden 1 milyar 979 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yıl ihraç edilen yaş meyve sebze miktarı ise önceki yıla göre yüzde 13 arttı ve 2 milyar 231 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, ihracatın artmasında hava kargonun da etkisi olduğunu ifade etti.

Yaş meyve sebze ihracatında hava kargonun payının 121 milyon 811 bin dolar olduğunu aktan Seyyar, sektörün 2016'da gündeme aldığı, 2017'de de yoğun olarak kullandığı hava kargonun payını büyütmek istediklerini belirtti.

"İhracatta sürekli ve güçlü olabilmenin yolu müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçiyor." ifadesini kullanan Seyyar, şunları kaydetti:

"Özellikle yaş meyve sebze sektörü gibi raf ömrü kısa olan ürünlerde bu hayati bir husus. Uluslararası pazarda var olmanın ve ihracat yönlü büyümenin en önemli koşulu, katma değerli ürün üretimi ve mevcut ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılabileceği yöntemlerin geliştirilmesi. Bu konuda, en doğru çözümün hava kargo olduğuna inanıyoruz."

Turkish Cargo İzmir Kargo Müdürü Faik Deniz de şirkette bulunan uçak sayının 18'e çıktığını bildirdi.

İzmir-Tel Aviv arasında 1 yıldır her cumartesi günü hava kargo seferi olduğunu belirten Deniz, "Tel Aviv'e giden hava kargo uçağında ağırlıklı olarak balık gidiyor. Ürün çeşitliliğini sağlamak istiyoruz. Bu uçuşta yaş meyve sebze ürünlerinin de olması için ortak çalışma yapmak için buradayız. Ülke ekonomisi için küçük dokunuşlarla büyük farklar sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.