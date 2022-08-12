Yaş meyve sebze sektörü görücüye çıkıyor

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ni (UYMSİB) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ve ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer, basın toplantısındaki konuşmalarında, yaş meyve sebze ürünleri, ambalaj, depolama, lojistik, tarım makine ve teknolojileri ürünlerinin sergileneceği Interfresh Eurasia Fuarı hakkında açıklamalarda bulundular.

Basın toplantısını açılışında konuşan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Türkiye'nin sektöründe tek fuarı olması nedeniyle önemsediğimiz Interfresh Eurasia, üreticileri, ihracatçıları, kamu ve özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri ve sektörün duayenlerini bir araya getirecek. Bu yıl 3. kez düzenlenecek ve ihracat odaklı olan fuar, yurt içi ve yurt dışından davetli konuşmacıların katılacağı Interfresh Eurasia Global Konferansları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek" dedi.

Fura alım heyetlerinin de katılacağını belirten Yazgan, tarım ürünleri ihracatında çeşitli sebeplerle kaybedilen pazarların yeniden kazanıldığını, tarımsal üretim anlamında verimli bir yıl geçtiğini, Türkiye yaş meyve sebze sektörünün ihracat artışını sürdüreceğini söyledi.

ANA TEMA 'SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'

Interfresh Eurasia Fuarı hakkında bilgi veren ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer de, 20-22 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak fuarın bu sene 'Sürdürülebilir Tarım ve İklim Değişikliği' ana temasıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Özer, "Bilhassa yaş meyve sebze sektöründe tüketiciler gördüklerini ve dokunduklarını almak istiyorlar. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri ile Rusya'dakiler ağırlıklı olmak üzere global market zincirleri de tüketiciye sunacakları meyve sebzeyi üretildiği yerinde görmeyi tercih ediyor. Bu anlamda uluslararası nitelikte olan fuarımız yaş meyve sebze ihracatçılarımızı yurt dışından gelecek alım heyetleriyle buluşturacak ve Türk yaş meyve sebzesi Avrupalı ve Rus zincir marketlere görücüye çıkacak" şeklinde konuştu.