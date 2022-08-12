Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Tarihi caddede defile
Tarihi caddede defile
Binlerce ağacı kurtardı
Binlerce ağacı kurtardı
Doğaya kanat açtı
Doğaya kanat açtı
Eylül’de Türkiye’de!
Eylül’de Türkiye’de!
Tatil.com'u satın aldı
Tatil.com'u satın aldı

Yaş meyve sebze sektörü görücüye çıkıyor

Bu yıl 20-22 Ekim tarihleri arasında 'Sürdürülebilir Tarım ve İklim Değişikliği' ana temasıyla Antalya Anfaş'ta düzenlenecek Interfresh Eurasia Fuarı'nın tanıtım etkinliği Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yaş meyve sebze sektörü görücüye çıkıyor

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ni (UYMSİB) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ve ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer, basın toplantısındaki konuşmalarında, yaş meyve sebze ürünleri, ambalaj, depolama, lojistik, tarım makine ve teknolojileri ürünlerinin sergileneceği Interfresh Eurasia Fuarı hakkında açıklamalarda bulundular.

Basın toplantısını açılışında konuşan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Türkiye'nin sektöründe tek fuarı olması nedeniyle önemsediğimiz Interfresh Eurasia, üreticileri, ihracatçıları, kamu ve özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri ve sektörün duayenlerini bir araya getirecek. Bu yıl 3. kez düzenlenecek ve ihracat odaklı olan fuar, yurt içi ve yurt dışından davetli konuşmacıların katılacağı Interfresh Eurasia Global Konferansları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek" dedi.

Fura alım heyetlerinin de katılacağını belirten Yazgan, tarım ürünleri ihracatında çeşitli sebeplerle kaybedilen pazarların yeniden kazanıldığını, tarımsal üretim anlamında verimli bir yıl geçtiğini, Türkiye yaş meyve sebze sektörünün ihracat artışını sürdüreceğini söyledi.

ANA TEMA 'SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'

Interfresh Eurasia Fuarı hakkında bilgi veren ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer de, 20-22 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak fuarın bu sene 'Sürdürülebilir Tarım ve İklim Değişikliği' ana temasıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Özer, "Bilhassa yaş meyve sebze sektöründe tüketiciler gördüklerini ve dokunduklarını almak istiyorlar. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri ile Rusya'dakiler ağırlıklı olmak üzere global market zincirleri de tüketiciye sunacakları meyve sebzeyi üretildiği yerinde görmeyi tercih ediyor. Bu anlamda uluslararası nitelikte olan fuarımız yaş meyve sebze ihracatçılarımızı yurt dışından gelecek alım heyetleriyle buluşturacak ve Türk yaş meyve sebzesi Avrupalı ve Rus zincir marketlere görücüye çıkacak" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
20 22 EkimAntalyaINTERFRESH EURASIA Fuarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1