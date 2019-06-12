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Yaş meyve ve sebzede mayısta 141 milyon dolarlık ihracat

- Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin: - "Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı mayıs ayında 141 milyon dolar olarak kaydedildi. Taze meyve ihracatı, değerde yüzde 55’lik pay ile ilk sırada yerini aldı" - "Yılın beşinci ayında en çok ihraç edilen ürünler kiraz, vişne, domates, şeftali, biber ve kayısı oldu"

Yaş meyve ve sebzede mayısta 141 milyon dolarlık ihracat
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MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının mayıs ayında 141 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, mayıs ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatını değerlendirdi.

Yaş meyve ve sebze ihracatının mayıs ayında 141 milyon dolar olarak kaydedildiğini belirten Sin, "Taze meyve ihracatı, değerde yüzde 55’lik pay ile ilk sırada yerini aldı." ifadesini kullandı.

Taze meyvenin ihracattaki payının 77 milyon dolar olduğunu vurgulayan Sin, taze meyveyi yüzde 37'lik payı ve 52 milyon dolarlık değeriyle sebze ihracatının izlediğini aktardı.

Sin, narenciye ihracatının da 10,2 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Nejdat Sin, geçen ay en çok ihraç edilen ürünlerin kiraz, vişne, domates, şeftali, biber ve kayısı olduğunu bildirdi.

Yılın ilk 5 ayındaki rakamlara da değinen Sin, şöyle devam etti:

"Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini yürüten Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının değerde yüzde 49’luk payla 375,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk beş aylık narenciye ihracatında da tüm ihracatçı birlikleri arasında yüzde 80’lik pay ile bu alandaki ihracata en çok katkı sağlayan birlik olduk."

Sin, 2019'un ilk 5 ayında en çok yaş meyve ve sebze ihracatı yapılan ülkelerin sırasıyla Rusya, Irak, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan olduğunu kaydetti.



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