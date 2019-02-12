Yaş meyve ve sebzeye Almanya'da tanıtım

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nin geleneksel tarım ürünleri arasında yer alan kiraz, incir, narenciye gibi ürünler, Almanya'da düzenlenen Fruit Logistica Fuarı'nda tanıtıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli ihraç pazarlarından Almanya'da düzenlenen Fruit Logistica Fuarı'nda Türk lezzetlerine yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Bu yıl 6-8 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük yaş meyve sebze fuarına 92 ülkeden 3 bin 300'ün üzerinde katılımcının geldiğini bildiren Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği standında fuar süresince kiraz, üzüm, narenciye, nar, kestane, incir ve domates gibi Ege Bölgesi'nin önde gelen ihraç ürünlerinin tanıtım ve tadımlarının yapıldığını ifade etti.

Ege Bölgesi'nden Almanya'ya 2018'de 150 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yaptıklarını kaydeden Uçak, şunları kaydetti:

"Avrupa ve diğer pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini kesintisiz devam ettireceğiz. 2019 yılı için belirlediğimiz 1 milyar 50 milyon dolarlık hedefe tanıtım çalışmaları sayesinde ulaşacağız. Fuarda ürünlerimize gösterilen ilginin çok yoğun olması sektörümüzü çok mutlu etti."

