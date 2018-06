YASED 37. Olağan Genel Kurulu - YASED Başkanı Ahmet Erdem: - "Şundan eminiz ki Türkiye'de demokrasiyi, hukuk devletini ve yatırım ortamını daha da güçlendirecek adımların önü açıktır ve bu yönde kat edilecek mesafe, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini daha da artıracaktır" - "Yatırım ve iş ortamı açısından önümüzdeki dönemde beklentimiz, ülkemizin global ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak, sürdürülebilir yatırım akışını ve her alanda küresel rekabet gücümüzü artıracak ekonomik ve yasal, makro reformların hızla hayata geçirilmesidir" - "Başka bir ülkeye yapılan büyük her yatırım bizim için kaçırılmış bir fırsatı işaret ediyor. İşte bu fırsatları kaçırmadan, rekabette her zaman ön sıralarda olabilmek için potansiyelimizi daha verimli ve hızlı kullanmak için hep beraber çalışmaya devam etmeliyiz"

29 Haziran 2018 Cuma 19:28