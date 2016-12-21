Yassı çelikteki damping soruşturması üreticiyi sevindirdi

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Çin menşeli bazı yassı çelik ürünlerinin ithalatının bir yılda 3 bin 233 tondan 49 bin 295 tona yükselmesi üzerine başlatılan damping soruşturması çelik üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gemi, iş makineleri, demiryolu ekipmanları imalatı gibi alanlarda kullanılan Çin menşeli kalın levha (sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik) ithalatına ilişkin damping soruşturması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Ekonomi Bakanlığının söz konusu kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Yayan, 2014-2015 döneminde Çin'den yapılan kalın levha ithalatında 15 katlık artış olduğuna dikkati çekerek, bu durumun Çin kaynaklı tehdidi açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Dünyadaki tüm ülkelerin Çin tehdidi karşısında tedbir aldığını anlatan Yayan, "Böyle bir soruşturma kararı oldukça yerindedir. Benzer bir başvuruyu Rusya, Ukrayna ve Çin'den yapılan rulo dahil yassı çelik ithalatı için yaptık. Bu ürün için de soruşturma açılmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin yassı çelik konusunda ihtiyacın üzerinde kapasitesi bulunmasına karşın ithalat nedeniyle bu kapasitenin ancak yüzde 50'sini kullanabildiğinin altını çizen Yayan, "Dünyanın hiçbir ülkesi böylesi bir ithalat artışına seyirci kalmaz. Dolayısıyla alınan bu damping soruşturması kararını bizim de bu konuda seyirci kalmayacağımızın bir göstergesi olarak değerlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

- Çin'den ithalat 15 kat arttı

TÇÜD verilerine göre, toplam kalın levha ithalatı 2015'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 442 bin 322 tona yükseldi. Anılan dönemde Çin, en fazla ithalat artışının yaşandığı ülkeler arasında yer aldı. Bu ülkeden yapılan kalın levha alımı 15 kat artarak 3 bin 233 tondan 49 bin 295 tona yükseldi. Böylece Çin, geçen yıl itibarıyla en fazla ithalat yapılan üçüncü ülke konumuna yerleşti. İthalatta ilk iki sırayı ise 133 bin 548 ton ile İtalya, 108 bin 964 ton ile Romanya aldı.

- Tablo

2015 yılı itibarıyla miktar bazında en fazla kalın levha ithalatı yapılan (ton) 10 ülke ve ithalatın bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

20142015 Değişim (yüzde)İtalya127.854133.548 4Romanya 84.624108.964 29Çin 3.233 49.295 1.425Ukrayna 81.222 26.322 -68Bulgaristan 15.630 15.419 -1Güney Kore 20.142 15.051 -25Almanya 10.174 13.680 34Makedonya 15.757 13.044 -17Fransa 13.933 11.718 -16Danimarka 232 9.647 4.058Genel Toplam424.155442.322 4