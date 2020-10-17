Yatak ve mobilyada satış patlaması oldu

Konut sektörü, yıllardan bu yana yaklaşık 170 sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor. Bu anlamda, konut kredileriyle birlikte artış gösteren gayrimenkul satışları da kendisine bağlı olarak seyir gösteren pek çok sektörü olumlu yönde etkiledi. Bunlardan birisi de mobilya sektörü.

Mobilya sektöründe, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yılın başında yüzde 8’e çekilmesi, sektördeki canlandırmayı da beraberinde getirmişti. Haziran’da başlayan normalleşmeyle birlikte gerek KDV indirimi gerekse düşük ve uzun vadeli konut kredileri yatak ve mobilya sektöründe, bir talep patlamasının yaşanmasına yol açtı. İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, yaşanan yoğun taleple ilgili memnuniyetini dile getirirken geçen seneye göre bu yıl yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti.

KDV İNDİRİMİ İLE YÜZDE 20’LİK BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

2020 yılında mobilyada KDV’nin kalıcı olarak düşürülmesinin talebi oldukça etkilediğine dikkat çeken İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Siz firma olarak istediğiniz kadar satış kampanyaları ya da indirimler yapın hiçbir zaman devletin yaptığı destek ve indirimlerin oluşturduğu kadar bir yansıma oluşturmuyor. Bu bağlamda sektör, yıla oldukça iyi başladı. Pandeminin gelmesi ile birlikte sektörde kısa bir dönem durgunluk yaşansa da Haziran itibari ile sektör kendine gelmeye başladı. Bu anlamda, yeni normal dönemde gerek KDV’nin etkisi gerek devletin konut satışlarına vermiş olduğu düşük ve uzun vadeli krediler gerekse çeşitli kredi paketleri sonucu yatak ve mobilya sektörleri, talep patlaması ile karşı karşıya kaldı. Baktığımızda, bir sektördeki hareketlenme, ona bağlı pek çok farklı sektörün de canlanmasına yardımcı oldu. Biz de, sektörde yaşanan bu yoğun talep patlamasından oldukça mutluyuz. Bu kapsamda, geçen seneye göre yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştirdik” diye konuştu.

YATIRIM PLANLARIMIZI YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ

Gültepe, “Devletimizin, sektörleri canlandırma adına yaptığı vergi indirimleri mobilya ve yatak sektöründe de oldukça olumlu yansımalar buldu. Bu kapsamda yılın başında sentetik, sünger ve yatakta belirlediğimiz hedeflerde herhangi bir değişikliğe gitmedik. Baktığımızda, biz de yıla çok ciddi yatırımlar ile başladık. Sentetik tarafında yaklaşık 9 milyon dolarlık, yatak tarafında da 1 milyon dolarlık bir yatırım planı yapmıştık. Bu planlarımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.