Yatakta yeni bir iddia ortaya koydu

Türkiye'nin önde gelen yatak firmaları arasında gösterilen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen yeni hedeflere yelken açtıklarını söledi. Gökmek koltuktan mutfak takımına kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyerek, "1965 yılında kurulan Bambi Yatak bugün 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor. Yatak temizliği ile ilgili yanlış bilinen yöntemler de sona erdirdik" dedi.

Emre Gökmen, "Bor mineralini yatağın içine entegre ederek sektöründe yeni bir iddia yaratan Bambi Yatak, Borjen ile kullanıcılarına tertemiz uykular vaat ediyor. Türkiye’de ve dünyada ilk kez Bambi tarafından geliştirilen bu teknoloji, bor madeninin mucizevi hijyenik etkisiyle güncel temizlik hassasiyetlerine en iyi şekilde yanıt veriyor. Pandemi sürecinde ülkemizin yanı sıra Avrupa’da da büyük rağbet gören Borjen, 13 ülkeye ihraç edilerek en çok satılan Bambi ürünleri arasında ilk sıralara yerleşiyor" diye konuştu ve şöyle devam ette:

- Türkiye yatak sektörüne yön veren teknolojileriyle kendi segmentinin lideri Bambi Yatak, ülkemizde ve dünyada ilk kez bor mineralini yatağın süngerine entegre etti. Bor madeninin mucizevi hijyenik özelliğinden faydalanarak üretilen Borjen, yatak hijyeni için yapılmış en büyük inovasyonlardan biri olarak nitelendiriliyor. Sünger ve yay kalitesi, başlık lambası ve USB şarj aparatıyla da klasik yatak modellerinden ayrışan Borjen, pandemi dönemindeki taleplerle üretim adetlerini arttırdı. Borjen, toplamda 20 bin, günlük 120 adet üretim performansıyla Bambi’nin en çok satılan ve ihraç edilen ürünleri arasında başı çekiyor.