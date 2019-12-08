Yataş Grup Saraybosna’ya adımını attı

Global bir marka olma hedefiyle yurtdışındaki mağaza ağını her geçen gün biraz daha güçlendiren Yataş Grup, Saraybosna’daki ilk Enza Home mağazasını açtı. Açılışa Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç ve Bosna Hersek Ticari Ataşesi Sevgin Güngör de katıldı. Açılışta konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Bosna Hersek pazarındaki hedeflerinin 4 yıl içinde 4 mağaza açmak olduğunu söyledi.

Yatak, ev tekstili ve mobilya sektörünün yenilikçi ve öncü markası Yataş Grup, 2019’un son çeyreğinde de yurtdışındaki mağazalaşma atağını artan bir ivmeyle sürdürüyor. Yataş Grup, bu çerçevede Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ilk Enza Home mağazasını açılışını gerçekleştirdi. Düzenlenen açılış törenine Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç ve Bosna Hersek Ticari Ataşesi Sevgin Güngör katıldı. Saraybosna Enza Home mağazasının açılışıyla, Grubun yurtdışındaki mağaza sayısı da 74’e ulaştı.

Açılışta konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: “Yataş Grup olarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye pazarındaki gücümüzü yurtdışına da taşımak için mağaza ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Balkan ülkeleri de bizim için en önemli pazarlar arasında geliyor. Balkanlar’da şu anda Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya’da hizmet veriyoruz. 2020 hedeflerimiz arasında Sırbistan, Ukrayna, Hırvatistan gibi ülkelerde mağazalarımızı açarak Balkanlarda daha fazla kitleye hitap etmek de var. Bugün açılışında bulunduğunuz mağazamız ile Bosna Hersek’te olmaktan son derece mutluyuz. 4 yıl içinde Banja Luka ve Mostar şehirleri de dahil olmak üzere Bosna’da 4 mağaza açarak daha çok Bosnalıyı Enza Home ve Yataş Bedding kalitesiyle tanıştırmayı arzu ediyoruz.”