Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 13,61 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları1,32331180150 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,70885038 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları6,0217170 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları6,24691257 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,46834240 Yatırım Fonları - Katılım Fonları2,36372215 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları13,6114140 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0323230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

