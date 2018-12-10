Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile " Para Piyasası Fonları" oldu.



Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,07 324 235 88 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,11 84 50 33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,36 16 5 11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,46 68 62 6 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,12 80 66 14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,12 39 29 10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,67 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,20 23 23 0





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

