Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,08 289 175 113 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,13 78 72 5 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,13 16 13 3 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,59 63 4 59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,08 70 32 38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,08 29 21 8 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,09 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

