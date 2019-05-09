Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,05 290 203 86 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,00 78 50 28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,13 16 14 2 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,10 63 41 22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,05 71 43 27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,07 29 22 7 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,64 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

