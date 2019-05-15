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Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam...

Yatırım fonu istatistikleri
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon AdetYatırım Fonları0,1129625838Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,04776512Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0716124Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0563612Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,25715912Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0835305Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,0413103Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıYatırım Fonu Istatistikleri
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