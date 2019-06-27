Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile " Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,01 297 148 148 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,07 77 69 8 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,24 16 3 13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,36 64 6 58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,04 71 30 40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,01 35 19 16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,42 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

