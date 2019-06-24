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“Yatırım ortamına ilişkin reformlar hızla hayata geçirilmeli”

- YASED Başkanı Ayşem Sargın: - “Önümüzdeki dönemde ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz”

“Yatırım ortamına ilişkin reformlar hızla hayata geçirilmeli”
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İSTANBUL (AA)- Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, “Önümüzdeki dönemde ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

Sargın, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ettiğini belirten Sargın, seçime katılan tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutladıklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin gerçekleşmesi ile Türkiye’de yerel seçim sürecinin son adımının da tamamlandığını aktaran Sargın, “Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100’üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik olarak, önümüzdeki dönemde, ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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