Yatırım ve istihdam atağı yaptı

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2,9 milyar lirası 2018'de olmak üzere gelecek iki yılın sonunda 5,2 milyar liralık yatırım projelerini hayata geçireceklerini belirtti.

AA muhabirine 2017 yılını değerlendiren Akın, 2018'den beklentileri, hayata geçirecekleri yatırımlar ve istihdam planlamaları hakkında bilgi verdi.

Akın, Türkiye ekonomisinin 2017'de hükümetin teşvikleriyle iyi bir performans gösterdiğini, bu performansın gelecek yıl da devam edeceğini belirterek, ancak kalkınmanın lokomotifi görevinin devlet için sürekli olamayacağını, bunu özel sektörün üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"2018, hayata geçireceğimiz yatırımlar için önemli bir yıl olacak"

Hamdi Akın, Akfen Holding olarak 2017'de 1,2 milyar lira yatırım değerine sahip 785 yatak kapasiteli Isparta Şehir Hastanesi'ni hizmete açtıklarını anımsatarak, enerji sektöründe Giresun'da 35 milyon dolarlık yatırımla Çalıkobası hidroelektrik santrali (HES) projesinin ilk iki ünitesini devreye aldıklarını anlattı.

Bu yıl 4 güneş enerjisi santralinin (GES) üretime geçtiğini, 4 rüzgar enerjisi santralinin (RES) de inşaat hazırlığına başlandığını aktaran Akın, gayrimenkul sektöründe ise Ankara'da İncek Loft projesini tamamladıklarını, Bulvar Loft ve Bodrum Loft konut projelerinin temellerini attıklarını, Kütahya ve Isparta'da öğrenci yurdu inşaatlarına devam ettiklerini söyledi.

Akın, 2018'in hayata geçirecekleri yatırımlar için önemli bir yıl olacağını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Akfen Holding, 2,9 milyar lirası 2018'de olmak üzere gelecek iki yılın sonunda 5 milyar 282 milyon lira değerli yatırım projelerini hayata geçirecek. 2018'in temmuz ayında Eskişehir Şehir Hastanesi devreye girecek. 1 milyar 678 milyon liraya mal olacak Eskişehir Şehir Hastanesi, 264 polikliniği ve bin 81 yataklık kapasitesiyle bölgenin sayılı hastaneleri arasındaki yerini alacak. Isparta ve Kütahya'da halen devam eden, 2018'de tamamlamayı planladığımız, toplam 7 bin 64 yatak kapasitesine sahip iki yurt projemizin toplam inşaat maliyeti yaklaşık 153 milyon lira olacak.

Yenilenebilir enerji alanında 245 megawatt olan çalışan kurulu kapasitemizin 326 megawatt artarak 571,5 megawatta ulaşmasını bekliyoruz. HES segmentindeki 15 megawatt ve GES segmentindeki 40 megawattlık kurulu gücün 2018 sonuna kadar işletmeye alınmasını planlıyoruz. Bu kapsamda 2018 yatırımlarımız 676,4 milyon lira olacak. Mersin Uluslararası Limanı'nda devam eden genişleme ve yenileme projeleri kapsamında yaklaşık 129 milyon lira harcama yapılacak. Ankara Gölbaşı'nda yapımına devam ettiğimiz ve 2018 sonunda tamamlayacağımız 822 dairelik Bulvar Loft projemizde ise 352 milyon lira yatırım yapmış olacağız."

"2018-2019 döneminde 2 bin 345 kişiye yeni istihdam yaratacağız"

Hamdi Akın, Akfen Holding olarak 2018'de tamamlanacak 2,9 milyar liralık yatırımın karşılığında en az bin 530 kişilik yeni istihdam sağlayacaklarını belirterek, böylece 2018'de iştirakleriyle birlikte bünyelerinde 5 bin 600 olan çalışan sayısının 7 bin 130'a çıkacağını dile getirdi.

İstihdam yarattıkları kişi sayısının 2019 sonunda 2 bin 345 kişiye ulaşmasını beklediklerini aktaran Akın, gelecek yılın kesinleşmiş yatırımları arasında, başta 990 milyon liralık yatırım değerine sahip Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin geldiğini kaydetti.

Buna hali hazırda yapımının sürdüğü 184,5 milyon liralık Bodrum Loft projesinin eşlik edeceğini anlatan Akın, "Yenilenebilir enerji üretim santralı alanındaki yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Bu kapsamda 2019 sonuna kadar yenilenebilir enerjide 1 milyar 121 milyon liralık yeni yatırıma imza atacağız." dedi.

"Mısır, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan gibi ülkeler yakın ilgi alanımızda bulunuyor"

Hamdi Akın, Türkiye'deki yatırımların yanı sıra diğer ülkelerdeki ekonomik hareketlilikleri de yakından izlediklerini belirterek, bazı gelişmekte olan ülkelerin 4-5 yıllık programlarını heyecan verici olarak gördüklerini kaydetti.

Mısır, Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin yakın ilgi alanlarında bulunduğunu aktaran Akın, "Ancak bu noktalarda henüz ciddi bir yatırım planımız yok. Bölgesel riski küresel riskin önünde değerlendirmek gerekiyor. Bölgedeki kargaşa nedeniyle Orta Doğu'nun stabilizasyonu açısından henüz bir karar alınmış değil. Çünkü burada ekonomiden ziyade siyasetin ön plana çıktığını görüyoruz. Öyle görünüyor ki, bu bölgelerde ekonomiyi siyaset yönlendirmeye devam edecek. Bu bölgelerde yatırım için de beklemek gerekecek." diye konuştu.