EDİRNE (AA) - Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye'nin genç işsizlik sorununu yapılacak yeni yatırımlarla aşacağını söyledi.

Dünyanın pek çok markasına üretim yapan, Edirne'de de tekstil fabrikası bulunan holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Edirne Modavizyon fabrikasında düzenlendiği toplantıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şahin, Türkiye'nin son dönemde büyüdüğünü belirterek, özellikle Avrupa ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin arttırılması gerektiğini ifade etti.

İşsizlik sorununu çözmek için yeni yatırımlar yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Gençlerimiz üniversiteyi bitiriyor bu gençlerimize yeni iş alanları açmamız lazım. Yabancı sermayenin ülkeye gelmesini sağlamalıyız. Bu anlamda Hükümet terörün bitirilmesi anlamında çok çalıştı ve bu devam ediyor." dedi.

Avrupa Birliği ile ilişkilerin daha iyi olması gerektiğini savunan Şahin, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü para oradan geliyor ve pazarımız orası. Bu konuda da Hükümetin önemli gayretleri var. Bunu da söylememiz lazım. Türkiye'nin çevresindeki bu çekişmeler biter ve içeride de iyi bir şekilde kaynaşırsak her şey güzel olur. Yatırım yaparak sorunları çözebiliriz, bunun başka bir yolu yok. İlaç bu, başka bir ilaç yok. Yatırımla büyüyeceğiz. Bizim için en önemli liman Avrupa. Avrupa'da da en önemlisi Almanya. Bu hatlara çok yatırım yapmamız lazım. Almanya ile ilişkilerimiz iyi olmalı. En çok ihracatımız Almanya'ya yapılıyor. Aynı zamanda Almanya'dan paralı turist de geliyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa bizim için çok önemli. Avrupa standartlarını hedeflememiz lazım. Türkiye, 2003-2004 yılından sonra Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak, o standartları yakalayarak büyüdü. Avrupa, dünyadaki en demokratik havuz. Amerika'nın dışıyla içi belli değil. O yüzden Avrupa bizim en önemli pazarımız. Bunun yanında orada 5 milyon Türk vatandaşımız yaşıyor."

Şahin, tekstil sektöründe büyümeye devam ettiklerini ve 2017 yılında ihracatlarını yüzde 30 artırdıklarını da söyledi.

Türkiye'nin tekstil alanında katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi gerektiğininde altını çizen Şahin, "Modavizyon grubu 2017 yılında 100 milyon doları aşan ihracat yaptı. Dünyaca ünlü markalar için ürettiğimiz ürünleri, dünyanın 88 farklı ülkesine gönderiyoruz. Made in Turkey damgasıyla moda ürünlerimizi dünyanın dört bir tarafına gidiyor olması bizim için muazzam bir gurur kaynağı." dedi.

Yeni istihdam alanları oluşturduklarını da anlatan Şahin, "Geçtiğimiz yıl Havsa'da açtığımız fabrika da 500 kişiye istihdam sağladık. 2017 yılında büyüme gerçekleştirdik. 2018 yılında da müşterilerimizin yoğun ilgisi devam ediyor ve yüklü siparişler alıyoruz. Havsa'da üretime geçen örgü ünitesiyle birlikte Edirne’de en az 500 kişiye daha istihdam imkanı yaratacağız." diye konuştu.

Toplantıya katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Şahinler Holding'in Edirne'deki istihdama katkı sağladığını söyledi.

Şahin'e kente yaptığı katkılardan dolayı fahri hemşehrilik beratı verdiklerini hatırlatan Gürkan, "Böyle bir dönemde ihracatını yüzde 30 artırmak hiç kolay bir iş değil. Şahinler Holding’in faaliyette bulunduğu her sektörde ciddi başarıları var." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İsmet Açıkgöz, Modavizyon Genel Müdürü Turgut Bakır, Şahinler Holding İcra Kurulu Başkanı Jale Tunçel de katıldı.

Toplantının ardından Gürkan ve Şahin fabrikayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.