"Yatırımcı, iyileştirme kanunuyla rahat nefes alacak"

MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin yeni kanunun, işlemlerin daha rahat yürütülmesine imkan sağlayacağını ve bu sayede yatırımcıların biraz daha rahat nefes alacağını belirtti.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri olarak yatırımcının önünü açmak, girişimciyi desteklemek ve Türkiye'de yatırım ortamını iyileştirmek adına her dönem değişiklikler yaptıklarını ve güçlü destekler verdiklerini söyledi.

Bu yılın hemen başında, girişimcileri desteklemek adına, bu kesimin önünde engel olarak gördükleri birtakım hususları düzenlediklerini ifade eden Tüfenkci, bu şekilde "Türkiye'de iş yapılabilme" sıralamasında önemli bir sıçrama yapmak istediklerini dile getirdi.

Düzenlemeyle yatırımcıların daha rahat yatırım yapar hale geleceğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Örneğin yatırımcımız için şirket kuruluşlarını kolaylaştırmıştık, şimdi daha kolay hale getirdik. Defter tasdik, kuruluş ve imza beyannameleri de dahil olmak üzere bütün işlemleri ticaret sicilde yapılabilir hale getirdik. Ticaret sicilde daha önce yapmış olduğumuz düzenlemeyle potansiyel vergi numarasını vergi dairesine gitmeden yapma imkanı getirmişken şimdi Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmeden SGK bildirimi yaparak şirketin orada da açılmasını, kaydolmasını sağlamış olduk."

- "Kooperatifleri ekonominin unsurları haline getirmeye bir adım daha yaklaştık"

Şirketler için getirilen kolaylıkların kooperatifler için de sağlandığına dikkati çeken Tüfenkci, önceden bu kuruluşların açılmasının pek kolay olmadığını ifade etti.

Kanunla kooperatif açılması ve buraların masraflarının azaltılması için de kolaylıklar sağlandığını dile getiren Tüfenkci, "Bunlar kurulurken de bugüne kadar yapılmayan şekilde kolay olmasını sağladık. Maliyetlerini düşürdük. Kooperatiflerin kuruluş aşamasında en büyük giderlerinden birisi noter masrafıydı, şimdi bunu da ortadan kaldırdık. Kooperatifleri ekonominin unsurları haline getirmemize bir adım daha yaklaşmış olduk." diye konuştu.

- "Geçici depolama ve ardiye ücretlerinde taban fiyatı belirleme yetkisini aldık"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kanunla, geçici depolama ve ardiye ücretlerinin tabanını belirleme yetkisini de aldıklarını da söyledi.

Özellikle bu hamleyle yatırımcıların sıkıntılarını çözeceklerini vurgulayan Tüfenkci, "Bu alanda çekmiş oldukları sıkıntıların ve haksız kazançların önüne geçtik. Bunu da yaparken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeleri de dikkate alacağımızı yine yasaya koyduk. Bakanlığımızın belirlediği hadlere uymayanlara da cezai müeyyideleri artırdık." diye konuştu.

Küçük işletmelerin, taşınabilir rehin yasası dolayısıyla birtakım sıkıntılarının olduğunu belirten Tüfenkci, düzenlemeyle bunu da aştıklarını bildirdi. Tüfenkci, "Burada özellikle taşınır varlığının gelecekte almış olduğu işlem şartına göre de rehin devamı noktasında düzenlemeler yaptık. Ben inanıyorum ki bu yapılan düzenlemelerle beraber yatırımcımız biraz daha rahat nefes alacak." değerlendirmesinde bulundu.