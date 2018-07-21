Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,65'lik kazançla 94.082,34 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.165,56 puanı, en yüksek ise 94.169,41 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,47'lik artışla 99.390,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,76'lık değerle 118.398,74 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 7,36'lık primle 70.636,35 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 8,04'lük artışla 112.397,19 puana yükseldi.





- Kipa Ticaret en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,93 ile Kipa Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,64'lük artışla Çemaş Döküm, yüzde 18,10'luk yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,42 ile Özderici GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 5,61'lik düşüşle Flap Kongre Toplantı Hizmetleri, yüzde 3,03'lük azalışla da Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 30 milyon 591 bin 168 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 6 milyar 750 milyon 953 bin 11 lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 684 milyon 870 bin 564 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 340 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 33 milyar 118 milyon 828 bin 533 lirayla Koç Holding ve 32 milyar 102 milyon 400 bin lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.





- Altın ve dolar düştü





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17'lik azalışla 189 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,17'lik düşüşle bin 265 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,08'lik azalışla 4,7810 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,43'lük düşüşle 5,6070 lira oldu.

Geçen hafta 6,3710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,38'lik azalışla 6,2830 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle 4,8190 liradan alıcı buldu.





- Yatırım fonları





Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,96, yatırım fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)