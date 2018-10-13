Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,87'lik kazançla 96.657,42 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.389,22 puanı, en yüksek ise 97.168,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 4,84'lük artışla 101.091,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,18'lik primle 124.580,04 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,34'lük kazançla 107.350,47 puana yükseldi.

Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,23'lük kayıpla 69.963,26 puana geriledi.





- Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,05 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,77'lik artışla Vakıflar Bankası, yüzde 12,26'lık yükselişle de Halk Bankası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,98 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Bu hisseyi yüzde 11,42'lik düşüşle Gersan Elektrik, yüzde 7,47'lik azalışla da TAV Havalimanları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 879 milyon 368 bin 314 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 704 milyon 11 bin 654 lirayla Halk Bankası, 4 milyar 262 milyon 494 bin 633 lirayla Türk Hava Yolları takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 146 milyon 625 bin 591 lirayla Koç Holding, 38 milyar 325 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 34 milyar 432 milyon 640 bin lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.





- Altın ve döviz geriledi





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,86'lık azalışla 232,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,83'lük düşüşle bin 552 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,20'lik azalışla 5,9320 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,02'lik düşüşle 6,8510 lira oldu.

Geçen hafta 8,0370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,65'lik azalışla 7,8240 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,05 değer kaybıyla 5,9850 liradan alıcı buldu.





- Yatırım fonları





Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33, yatırım fonları da yüzde 0,25 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.



(Sürecek)