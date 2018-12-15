Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,38'lik kayıpla 90.528,64 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.337,50 puanı, en yüksek ise 93.453,70 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,33'lük azalışla 97.342,62 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,43'lük düşüşle 107.448,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,57'lik kayıpla 70.921,22 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 9,71'lik düşüşle 94.081,58 puana geriledi.





- Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,50 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,22'lik artışla Doğtaş Kelebek Mobilya, yüzde 5,55'lik yükselişle de Fenerbahçe Futbol izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 30,25 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 26,44'lük düşüşle İttifak Holding, yüzde 19,08'lik azalışla da Polisan Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 728 milyon 927 bin 372 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 2 milyar 442 milyon 926 bin 693 lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 335 milyon 480 bin 799 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 36 milyar 339 milyon 419 bin 57 lirayla Koç Holding, 32 milyar 592 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 976 milyon 855 bin 40 lirayla Tüpraş şeklinde sıralandı.





- Altın ve döviz yükseldi





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,28'lik artışla 214,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27'lik primle bin 431 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,87'lik artışla 5,3930 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,93'lük primle 6,0840 lira oldu.

Geçen hafta 6,7640 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,19'luk artışla 6,7770 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,32 değer kazanarak 5,3860 liradan alıcı buldu.





- Yatırım fonları





Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.



(Sürecek)