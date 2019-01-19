Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 7,38'lik kazançla 98.454,88 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.388,37 puanı, en yüksek ise 98.662,21 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 11,14'lük artışla 110.484,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,71'lik değerle 112.817,43 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,76'lık kazançla 74.592,18 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,97'lik primle 96.352,41 puana yükseldi.





- Odaş Elektrik en çok prim yapan hisse







Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,13 ile Odaş Elektrik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 23,08'lik artışla Bera Holding, yüzde 19,72'lik yükselişle de İş Bankası (C) izledi.



Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 7,72 ile Çelebi olurken, bu hisseyi yüzde 6,64'lük düşüşle Şok Marketler, yüzde 4,58'lik azalışla da Doğtaş Kelebek Mobilya takip etti.



Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 279 milyon 386 bin 815 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 5 milyar 449 milyon 532 bin 606 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 572 milyon 456 bin 660 lirayla Akbank takip etti.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 132 milyon 266 bin 371 lirayla Koç Holding, 38 milyar 430 milyon lirayla Garanti Bankası ve 34 milyar 60 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.





- Altın ve döviz düştü





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,98'lik azalışla 221,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,96'lık düşüşle bin 477 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,32'lik azalışla 5,3570 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,37'lik düşüşle 6,1060 lira oldu.

Geçen hafta 7,0340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,27'lik düşüşle 6,9450 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,33'lük değer kaybıyla 5,4010 liradan alıcı buldu.





- Yatırım fonları





Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,48 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)