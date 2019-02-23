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Yatırımcı rehberi (1)

- Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,46'lık kazançla kapattı

Yatırımcı rehberi (1)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,46'lık kazançla 103.185,70 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.713,10 puanı, en yüksek ise 103.468,10 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,19'luk artışla 115.443,98 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,42'lik primle 122.619,52 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,69'luk kazançla 104.753,03 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,04'lük kayıpla 74.918,19 puana geriledi.


- Vestel en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,37 ile Vestel oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,10'luk artışla İndeks Bilgisayar, yüzde 9,40'lık yükselişle de Kardemir (D) izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,16 ile İpek Doğal Enerji oldu. Bu hisseyi yüzde 7,04'lük düşüşle Turkcell, yüzde 6,80'lik azalışla da Bim Mağazalar takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 975 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 45 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 754 milyon lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 77 milyon lirayla Koç Holding, 36 milyar 561 milyon lirayla Tüpraş ve 36 milyar 414 milyon lirayla da Garanti Bankası şeklinde sıralandı.


- Altın ve dolar yükseldi


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,79'luk artışla 227,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,74'lük kazançla bin 520 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,02'lik artışla 5,3260 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,77'lik yükselişle 6,0430 lira oldu.

Geçen hafta 6,7550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,69'luk primle 6,9370 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 değer kazanarak 5,3310 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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