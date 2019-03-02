Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,08'lik sınırlı kazançla 103.266,58 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 102.956,60 puanı, en yüksek ise 105.269,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,00'lik artışla 116.595,92 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,23'lük primle 75.092,60 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,13'lük azalışla 122.464,72 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,13'lük kayıpla 99.381,87 puana geriledi.





- Vestel en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 37,20 ile Vestel oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 29,41'lik artışla İhlas Holding, yüzde 14,61'lik yükselişle de MLP Sağlık izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,22 ile İhlas Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 7,09'luk düşüşle ASELSAN, yüzde 5,72'lik azalışla da Kartonsan takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 480 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 954 milyon lirayla Vestel, 3 milyar 614 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 660 milyon lirayla Koç Holding, 36 milyar 960 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 584 milyon lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.





- Altın geriledi, döviz yükseldi





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66'lık azalışla 226,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,66'lık kayıpla bin 510 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,18'lik artışla 5,3890 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,57'lik yükselişle 6,1380 lira oldu.

Geçen hafta 6,9370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,96'lık primle 7,1420 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,24 değer kazanarak 5,3970 liradan alıcı buldu.





- Yatırım fonları





Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.



(Sürecek)