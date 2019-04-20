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Yatırımcı rehberi (1)

- Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,92'lik kazançla kapattı

Yatırımcı rehberi (1)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,92'lik kazançla 96.861,42 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 95.191,67 puanı, en yüksek ise 98.661,99 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,09'luk artışla 109.684,21 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,11'lik primle 115.878,74 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,80'lik kazançla 70.370,32 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,27'lik değerle 89.428,87 puana yükseldi.


- Alarko Holding en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,85 ile Alarko Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,58'lik artışla İttifak Holding, yüzde 9,30'luk yükselişle de İhlas Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,98 ile Verusa Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 3,84'lük düşüşle Tofaş Oto. Fab., yüzde 3,29'luk azalışla da Tat Gıda takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 409 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 625 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 903 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 857 milyon lirayla Koç Holding, 35 milyar 490 milyon lirayla Garanti Bankası ve 32 milyar 448 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


- Altın düştü, dolar yükseldi


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,67'lik azalışla 238,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,69'luk kayıpla bin 592 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,71'lik artışla 5,8080 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,18'lik yükselişle 6,5400 lira oldu.

Geçen hafta 7,5750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37'lik azalışla 7,5470 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,80 değer kaybederek 5,7260 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.


(Sürecek)

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