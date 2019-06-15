Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,22'lik kayıpla 90.787,01 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.024,05 puanı, en yüksek ise 94.589,29 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,63'lük azalışla 102.426,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,00'lik kayıpla 107.837,45 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,96'lık düşüşle 67.982,78 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,64 azalışla 75.983,01 puana geriledi.





- Parsan en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,22 ile Parsan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,60'lık artışla Polisan Holding, yüzde 9,00'lık yükselişle de Park Elek. Madencilik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,62'lik azalışla ile İş Finansal Kiralama oldu. Bu hisseyi yüzde 8,63'lük düşüşle ICBC Turkey Bank, yüzde 8,49'luk azalışla da Metro Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 265 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 921 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 737 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 538 milyon lirayla Koç Holding, 33 milyar 12 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 512 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.





- Altın ve döviz yükseldi





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,20'lik artışla 255,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16'lık kazançla bin 705 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,33'lük artarak 5,8770 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,76'lık yükselişle 6,6190 lira oldu.

Geçen hafta 7,4100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,09'luk sınırlı artışla 7,4170 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,27 değer kazanarak 5,8970 liradan alıcı buldu.





- Yatırım fonları





Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.



(Sürecek)