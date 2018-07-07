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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,01 6,02 16,45 Aselsan 26,54 23,14 14,69 Kardemir (D) 4,94 4,41 12,02 Türk Telekom 5,58 4,99 11,82 İhlas Gayrimenkul 1,54 1,40 10,00 Doğan Holding 1,06 0,97 9,28 Park Elek.Madencilik 3,18 2,94 8,16 Çemtaş 5,75 5,35 7,48 Ege Endüstri 313,00 293,50 6,64 Türk Hava Yolları 14,42 13,54 6,50 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 19,78 21,26 -6,96 Anadolu Efes 22,46 23,60 -4,83 İpek Doğal Enerji 5,56 5,81 -4,30 Gersan Elektrik 5,06 5,28 -4,17 Tofaş Oto. Fab. 23,14 24,06 -3,82 Emlak Konut GMYO 1,96 2,03 -3,45 Net Holding 1,90 1,96 -3,06 Mavi Giyim 38,00 39,04 -2,66 Ford Otosan 59,75 61,30 -2,53 Coca Cola İçecek 33,10 33,92 -2,42 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.587.640.193 Aselsan 4.550.296.101 Garanti Bankası 3.282.728.127 Kardemir (D) 2.918.165.508 T. Halk Bankası 1.125.739.293 Petkim 1.098.902.880 Akbank 926.910.893 İş Bankası (C) 837.793.020 Ereğli Demir Çelik 716.523.468 Yapı ve Kredi Bank. 655.882.182

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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