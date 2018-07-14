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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 24,20 22,48 7,65 Tekfen Holding 18,82 17,77 5,91 Şişe Cam 4,53 4,35 4,14 Trakya Cam 4,46 4,29 3,96 Özderici GMYO 5,70 5,50 3,64 Soda Sanayii 5,94 5,75 3,29 Anadolu Cam 2,90 2,85 1,75 Türk Hava Yolları 14,67 14,42 1,73 Çemtaş 5,79 5,75 0,70 Şok Marketler 8,73 8,79 -0,68 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 6,92 8,58 -19,35 Yataş 4,58 5,65 -18,96 Vakıflar Bankası 4,07 5,00 -18,60 Arçelik 12,33 15,03 -17,96 T. Halk Bankası 6,40 7,72 -17,10 Türk Telekom 4,66 5,58 -16,49 Mavi Giyim 31,76 38,00 -16,42 Turcas Petrol 1,59 1,89 -15,91 Özak GMYO 2,34 2,77 -15,52 T.S.K.B. 0,85 1,00 -15,00 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.046.716.519 Türk Hava Yolları 9.009.479.459 Aselsan 8.145.907.757 Kardemir (D) 4.064.203.420 T. Halk Bankası 2.003.316.149 Akbank 1.530.471.842 Petkim 1.168.865.292 İş Bankası (C) 1.134.060.926 Yapı ve Kredi Bank. 1.102.373.703 Ereğli Demir Çelik 969.187.027

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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