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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 2,38 1,89 25,93 Çemaş Döküm 2,94 2,34 25,64 Sasa Polyester 10,44 8,84 18,10 Pegasus 27,20 23,60 15,25 Ege Endüstri 340,00 300,90 12,99 Ereğli Demir Çelik 11,24 10,01 12,29 Park Elek.Madencilik 3,12 2,78 12,23 Hürriyet Gzt. 1,31 1,18 11,02 Kordsa Teknik Tekstil 7,27 6,56 10,82 Turcas Petrol 1,76 1,59 10,69 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,22 5,70 -8,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,23 6,60 -5,61 Kardemir (D) 4,16 4,29 -3,03 Şok Marketler 8,47 8,73 -2,98 Soda Sanayii 5,80 5,94 -2,36 Tekfen Holding 18,45 18,82 -1,97 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,20 -1,82 MLP Sağlık 12,79 13,00 -1,62 İş Bankası (C) 4,93 4,99 -1,20 Metro Holding 0,96 0,97 -1,03 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 8.030.591.168 Garanti Bankası 6.750.953.011 Aselsan 6.684.870.564 Kardemir (D) 3.081.585.585 T. Halk Bankası 1.576.560.410 Sasa Polyester 1.339.604.609 Akbank 1.265.169.399 Ereğli Demir Çelik 907.645.398 Petkim 875.227.343 Koza Madencilik 863.730.812

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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