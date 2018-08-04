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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,11 0,97 14,43 MLP Sağlık 14,45 13,24 9,14 Ereğli Demir Çelik 11,85 10,96 8,12 Vestel 9,26 8,64 7,18 ICBC Turkey Bank 5,40 5,06 6,72 Koza Altın 44,70 41,96 6,53 Alarko Holding 4,89 4,60 6,30 Anadolu Cam 3,36 3,17 5,99 Aksa 11,35 10,73 5,78 Kardemir (D) 4,50 4,27 5,39 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,63 11,96 -19,48 TAV Havalimanları 26,52 30,60 -13,33 Şok Marketler 8,19 8,91 -8,08 Aksa Enerji 4,03 4,38 -7,99 Yataş 4,12 4,44 -7,21 Odaş Elektrik 5,03 5,42 -7,20 Sabancı Holding 7,91 8,50 -6,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,54 5,93 -6,58 Fenerbahçe Futbol 26,44 28,18 -6,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,52 1,61 -5,59 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.545.552.828 Aselsan 4.334.507.734 Garanti Bankası 4.082.690.235 Kardemir (D) 2.519.359.751 Sasa Polyester 2.287.998.822 T. Halk Bankası 1.540.870.354 Ereğli Demir Çelik 1.089.566.613 Petkim 1.073.148.830 Akbank 924.186.679 Yapı ve Kredi Bank. 913.962.283


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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