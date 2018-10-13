Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,21 19,05 Vakıflar Bankası 3,80 3,34 13,77 T. Halk Bankası 7,05 6,28 12,26 Akbank 6,61 5,99 10,35 Şok Marketler 9,40 8,64 8,80 Emlak Konut GMYO 1,79 1,65 8,48 Koza Altın 54,20 50,10 8,18 Yataş 4,04 3,75 7,73 MLP Sağlık 13,09 12,17 7,56 ICBC Turkey Bank 5,94 5,54 7,22 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,66 9,23 -16,98 Gersan Elektrik 3,18 3,59 -11,42 TAV Havalimanları 27,76 30,00 -7,47 Aksa Enerji 3,67 3,95 -7,09 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,25 4,52 -5,97 Odaş Elektrik 3,40 3,60 -5,56 Beşiktaş Futbol Yat. 1,93 2,04 -5,39 Vestel 7,15 7,46 -4,16 Anel Elektrik 1,93 2,01 -3,98 Coca Cola İçecek 31,02 32,30 -3,96 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.879.368.314 T. Halk Bankası 4.704.011.654 Türk Hava Yolları 4.262.494.633 Aselsan 2.884.008.141 Petkim 2.097.748.763 Akbank 1.965.192.959 Türk Telekom 1.572.594.976 Yapı ve Kredi Bank. 1.473.410.995 Kardemir (D) 1.355.195.379 Vakıflar Bankası 1.303.044.568





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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