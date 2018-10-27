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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 11,74 11,05 6,24 Çemaş Döküm 2,89 2,73 5,86 Aksa Enerji 3,99 3,80 5,00 Alarko GMYO 56,55 54,25 4,24 Ege Endüstri 423,00 406,60 4,03 Soda Sanayii 6,83 6,64 2,86 Arçelik 14,45 14,07 2,70 Çemtaş 7,65 7,51 1,86 Net Holding 2,26 2,23 1,35 İş GMYO 0,89 0,88 1,14 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,96 3,71 -20,22 Hürriyet Gzt. 0,80 0,95 -15,79 Türk Traktör 36,60 43,36 -15,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 1,04 -15,38 Trakya Cam 3,37 3,95 -14,68 Zorlu Enerji 1,07 1,25 -14,40 Gersan Elektrik 2,70 3,15 -14,29 Sasa Polyester 8,79 10,10 -12,97 Şişe Cam 4,77 5,48 -12,96 T. Halk Bankası 6,30 7,23 -12,86 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.271.193.959 Türk Hava Yolları 4.047.943.787 Aselsan 2.083.439.480 T. Halk Bankası 1.923.771.122 Kardemir (D) 1.542.099.003 Akbank 1.515.019.932 Petkim 1.306.569.383 Vakıflar Bankası 841.884.545 Türk Telekom 841.803.289 Turkcell 824.864.339


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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