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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 3,29 2,70 21,85 Tofaş Oto. Fab. 21,04 18,57 13,30 Vakıflar Bankası 3,80 3,36 13,10 Garanti Bankası 7,72 6,92 11,56 Migros Ticaret 16,16 14,50 11,45 Akbank 7,09 6,39 10,95 Gentaş 2,44 2,20 10,91 Doğuş Otomotiv 4,69 4,23 10,87 T. Halk Bankası 6,97 6,30 10,63 Kardemir (D) 3,25 2,96 9,80 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 23,50 27,20 -13,60 Çemtaş 6,79 7,65 -11,24 Ege Endüstri 381,50 423,00 -9,81 İttifak Holding 3,62 4,00 -9,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,45 3,77 -8,49 Odaş Elektrik 2,77 2,96 -6,42 Göltaş Çimento 31,88 33,96 -6,12 İskenderun Demir Çelik 7,03 7,48 -6,02 İş Fin.Kir. 2,14 2,26 -5,31 Fenerbahçe Futbol 7,01 7,40 -5,27 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.366.025.386 Garanti Bankası 4.074.388.041 Aselsan 2.616.946.621 T. Halk Bankası 1.670.091.047 Kardemir (D) 1.358.324.975 Akbank 1.307.080.394 Petkim 1.232.266.491 Tüpraş 926.587.894 Vakıflar Bankası 917.081.505 Ereğli Demir Çelik 833.507.229


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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