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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: ...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,51 2,14 17,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,25 16,00 Şok Marketler 10,77 9,31 15,68 Ülker Bisküvi 16,38 14,78 10,83 İttifak Holding 4,00 3,62 10,50 Karsan Otomotiv 1,26 1,16 8,62 Türk Telekom 3,74 3,45 8,41 Hürriyet Gzt. 0,85 0,79 7,59 ICBC Turkey Bank 6,99 6,50 7,54 Otokar 78,40 74,00 5,95 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,24 3,81 -14,96 Tofaş Oto. Fab. 18,54 21,04 -11,88 Gentaş 2,18 2,44 -10,66 Kardemir (D) 2,91 3,25 -10,46 Tüpraş 120,70 132,00 -8,56 Ford Otosan 56,65 61,95 -8,56 Deva Holding 3,50 3,78 -7,41 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,20 3,45 -7,25 Netaş Telekom. 6,91 7,40 -6,62 Vestel 6,45 6,89 -6,39 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.112.906.896 Türk Hava Yolları 4.773.991.523 T. Halk Bankası 2.557.260.401 Aselsan 2.485.406.610 Türk Telekom 1.895.955.581 Kardemir (D) 1.611.410.255 Akbank 1.537.752.428 Petkim 1.295.955.105 Tüpraş 1.263.611.898 Vakıflar Bankası 1.204.611.672

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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