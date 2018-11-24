Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon emin keskin
Bozanın faydaları
Bozanın faydaları
Perakende hamlesi
Perakende hamlesi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 0,89 24,72 ICBC Turkey Bank 9,25 7,56 22,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,30 20,00 Şekerbank 1,16 0,97 19,59 İpek Doğal Enerji 6,08 5,21 16,70 Koza Madencilik 7,60 6,69 13,60 Alarko Holding 2,08 1,93 7,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 2,86 7,69 Şok Marketler 10,59 9,85 7,51 Zorlu Enerji 1,28 1,20 6,67 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,54 2,86 -11,19 Tekfen Holding 20,36 22,66 -10,15 Gentaş 1,97 2,19 -10,05 İttifak Holding 3,72 4,07 -8,60 Kardemir (D) 2,54 2,77 -8,30 Ereğli Demir Çelik 8,14 8,85 -8,02 Koç Holding 14,10 15,04 -6,25 İskenderun Demir Çelik 6,32 6,74 -6,23 Ege Endüstri 361,90 384,50 -5,88 Alarko GMYO 47,96 50,85 -5,68 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.701.981.025 Garanti Bankası 2.948.747.073 Koza Madencilik 1.667.475.639 İpek Doğal Enerji 1.472.634.679 Aselsan 1.423.214.686 T. Halk Bankası 1.356.149.295 Petkim 1.141.913.697 Akbank 1.131.287.724 Kardemir (D) 1.124.417.478 Koza Altın 811.562.383

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (10)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1