Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,40 3,24 35,80 MLP Sağlık 13,50 11,59 16,48 Yataş 4,38 3,78 15,87 İttifak Holding 4,28 3,72 15,05 Tofaş Oto. Fab. 19,40 17,31 12,07 Hürriyet Gzt. 1,01 0,91 10,99 Mavi Giyim 37,70 34,12 10,49 İş GMYO 1,00 0,91 9,89 Gersan Elektrik 3,56 3,24 9,88 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 1,61 9,32 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,66 1,99 -16,58 Ereğli Demir Çelik 7,59 8,14 -6,76 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,36 -5,56 İskenderun Demir Çelik 6,06 6,32 -4,11 Albaraka Türk 1,26 1,31 -3,82 Aksa 8,31 8,55 -2,81 Özak GMYO 2,22 2,28 -2,63 Emlak Konut GMYO 1,62 1,66 -2,41 Park Elek.Madencilik 2,56 2,62 -2,29 Tekfen Holding 20,04 20,36 -1,57 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.677.073.336 Türk Hava Yolları 3.431.767.257 Aselsan 1.880.214.140 T. Halk Bankası 1.652.721.332 Akbank 1.510.661.684 Vakıflar Bankası 1.341.780.446 Koza Madencilik 1.262.165.661 Kardemir (D) 1.236.411.258 Petkim 1.210.899.145 İpek Doğal Enerji 1.015.448.191





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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