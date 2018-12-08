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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,11 1,74 21,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,34 17,65 İş Fin.Kir. 5,10 4,40 15,91 GSD Holding 0,82 0,74 10,81 İttifak Holding 4,69 4,28 9,58 ICBC Turkey Bank 10,73 10,06 6,66 Coca Cola İçecek 31,04 29,22 6,23 İş GMYO 1,06 1,00 6,00 Şişe Cam 5,33 5,03 5,96 Park Elek.Madencilik 2,68 2,56 4,69 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,19 1,66 -28,31 Akbank 6,89 7,66 -10,05 MLP Sağlık 12,21 13,50 -9,56 Tofaş Oto. Fab. 17,60 19,40 -9,28 Sabancı Holding 7,57 8,23 -8,02 Sasa Polyester 8,88 9,59 -7,40 Net Holding 2,04 2,18 -6,42 Gersan Elektrik 3,36 3,56 -5,62 Gözde Girişim 2,82 2,97 -5,05 Türk Hava Yolları 16,19 17,00 -4,76 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.101.251.578 Türk Hava Yolları 3.732.317.055 T. Halk Bankası 1.905.063.928 Kardemir (D) 1.792.467.236 Akbank 1.547.664.804 Aselsan 1.240.889.854 Ereğli Demir Çelik 996.355.334 Vakıflar Bankası 948.946.797 Koza Madencilik 893.428.414 Türk Telekom 882.654.648


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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