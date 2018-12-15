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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 0,40 22,50 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,37 1,21 13,22 Fenerbahçe Futbol 6,85 6,49 5,55 Tekfen Holding 21,56 20,58 4,76 Bim Mağazalar 87,40 83,85 4,23 Göltaş Çimento 38,60 37,08 4,10 Metro Holding 0,81 0,79 2,53 Enerjisa Enerji 5,30 5,17 2,51 Eczacıbaşı Yatırım 7,30 7,13 2,38 Soda Sanayii 7,46 7,30 2,19 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,83 1,19 -30,25 İttifak Holding 3,45 4,69 -26,44 Polisan Holding 5,26 6,50 -19,08 ICBC Turkey Bank 9,02 10,73 -15,94 Odaş Elektrik 2,06 2,45 -15,92 Aksa Enerji 2,62 3,00 -12,67 Gersan Elektrik 2,94 3,36 -12,50 Park Elek.Madencilik 2,37 2,68 -11,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 3,06 -11,44 Kardemir (D) 2,15 2,42 -11,16 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.728.927.372 Türk Hava Yolları 2.442.926.693 Aselsan 1.335.480.799 Kardemir (D) 1.197.305.968 T. Halk Bankası 1.175.318.651 Akbank 1.144.363.607 Ereğli Demir Çelik 1.114.826.915 Petkim 825.320.101 Vakıflar Bankası 825.254.058 Koza Madencilik 792.137.376

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (10)
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