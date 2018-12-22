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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 0,49 55,10 Polisan Holding 6,00 5,26 14,07 İhlas Holding 0,34 0,31 9,68 Türk Hava Yolları 16,33 14,96 9,16 Akbank 6,88 6,35 8,35 Gübre Fabrik. 3,08 2,85 8,07 Global Yat. Holding 3,02 2,80 7,86 Pegasus 23,28 21,70 7,28 Aksa Enerji 2,81 2,62 7,25 Kardemir (D) 2,30 2,15 6,98 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,04 9,02 -44,12 Göltaş Çimento 13,73 15,44 -11,08 Çemaş Döküm 0,76 0,83 -8,43 İttifak Holding 3,22 3,45 -6,67 MLP Sağlık 10,80 11,54 -6,41 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 2,71 -5,90 Anadolu Cam 2,51 2,64 -4,92 Doğan Holding 1,05 1,10 -4,55 Soda Sanayii 7,14 7,46 -4,29 Mavi Giyim 32,42 33,86 -4,25 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.510.212.895 Türk Hava Yolları 3.496.978.452 Aselsan 1.565.966.248 T. Halk Bankası 1.304.522.445 Kardemir (D) 1.203.649.314 Akbank 901.315.873 Vakıflar Bankası 840.861.883 Yapı ve Kredi Bank. 647.077.288 Ereğli Demir Çelik 616.919.039 Petkim 593.914.837

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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