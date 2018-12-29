Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 5,62 5,23 7,46 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 2,55 6,67 Polisan Holding 6,22 6,00 3,67 Doğuş Otomotiv 4,25 4,13 2,91 T.S.K.B. 0,77 0,75 2,67 Bera Holding 2,06 2,01 2,49 Anadolu Cam 2,57 2,51 2,39 Otokar 87,40 85,40 2,34 TAV Havalimanları 23,50 23,04 2,00 İş GMYO 1,06 1,04 1,92 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,05 1,29 -18,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,40 -13,57 İş Fin.Kir. 4,58 5,17 -11,41 Göltaş Çimento 12,47 13,73 -9,18 Tekfen Holding 20,34 22,14 -8,13 Çemtaş 5,80 6,24 -7,05 Kardemir (D) 2,14 2,30 -6,96 Odaş Elektrik 1,91 2,05 -6,83 İhlas Holding 0,32 0,34 -5,88 Kordsa Teknik Tekstil 9,46 9,94 -4,83 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.837.010.887 Garanti Bankası 1.815.550.233 Aselsan 1.058.757.795 T. Halk Bankası 830.246.843 Kardemir (D) 692.430.100 Koza Madencilik 498.339.917 İş Bankası (C) 467.235.338 Türk Telekom 360.587.415 Akbank 334.658.077 Koza Altın 308.633.830

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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