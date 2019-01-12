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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 55,50 48,88 13,54 Verusa Holding 16,45 14,60 12,67 Tofaş Oto. Fab. 17,60 15,69 12,17 Arçelik 16,11 14,49 11,18 Koç Holding 14,98 13,63 9,90 Anel Elektrik 1,72 1,57 9,55 İskenderun Demir Çelik 6,09 5,56 9,53 Karsan Otomotiv 1,40 1,28 9,37 Alarko Holding 2,08 1,91 8,90 Vestel 5,79 5,33 8,63 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 1,82 2,05 -11,22 Çemaş Döküm 0,79 0,85 -7,06 Net Holding 1,78 1,86 -4,30 Çemtaş 5,65 5,83 -3,09 Göltaş Çimento 11,20 11,52 -2,78 Gersan Elektrik 3,18 3,26 -2,45 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,01 -1,98 Yapı ve Kredi Bank. 1,55 1,58 -1,90 Kerevitaş Gıda 1,73 1,76 -1,70 Metro Holding 0,75 0,76 -1,32 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.766.430.036 Türk Hava Yolları 3.419.096.288 Akbank 2.130.392.572 Kardemir (D) 1.579.655.701 Aselsan 1.346.409.665 T. Halk Bankası 997.100.526 Vakıflar Bankası 853.743.447 Petkim 834.737.829 Ereğli Demir Çelik 775.299.835 Koza Madencilik 697.923.557

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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